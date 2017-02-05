الصفحة الأولى

كاميليا بطرس قامة فنية عالية وسيدة المسرح في حماة هي من بيت فني وثقافي عريق ، تشرَّبت الفن منذ نعومة أظفارها كما يقال ، وعشقته وعشقها ، ومنحته عمرها وحياتها وكل ما تملك من إمكانات وطاقات...