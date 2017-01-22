Previous Pause التالي

الصفحة الأولى

المحافظ يتفقد سير العمل الخدمي في حيي الضاهرية والقصور ومجلس المدينة

شملت الجولة التفقدية لمحافظ حماة الدكتور محمد الحزوري التي قام بها أمس  إلى حي الضاهرية الفرن ومدرسة الضاهرية ومحدثة الضاهرية والمركز الصحي.
إسكان حماة تدعو مكتتبي السكن الشبابي لمراجعتها و التخصيص قريباً
بالتعاون مع (سيرياتيل) رابطة مصياف النسائية تفتتح دورة مهنية لتدريب نساء ذوي الشهداء على حياكة الصوف

محليات

إنتاج شركة زيوت حماة خلال العام الماضي

أكد المهندس عبد المجيد قرفة مدير شركة زيوت حماة لإنتاج الزيوت النباتية أن الخطة الإنتاجية لعام 2016 كانت( 000ر30طن )، ولم يصلهم منها سوى 7000طن...

أعلاف للدواجن وتمديد للأبقار والأغنام والخيول
544590 كغ سجائر إنتاج معمل سجائر حماة

تحقيقات

الكلاب الضالة على شكل قطعان تشوه ليل سلمية بسمفونية الرعب والخوف .. فمن يحمي المواطن من خطر الكلاب المسعورة بعد أن أحكمت سيطرتها على الأحياء وأخافت الأطفال وتقاعست البلدية عن مكافحتها ؟!

تشكل الكلاب الشاردة في الأحياء السكنية في مدينة سلمية وخاصة المصابة بمرض السعار (الكلب) وغيرها من أمراض هاجساً وتخوفاً دائماً بالنسبة للأهالي ،...

تراكم العجز الخدمي بمصياف يشوه الشوارع والأحياء
خدمة لم تتحقق!!

مجتمع

طبيب اختصاصي يبين أهمية الفحص الدوري للعين خلال مرحلة الطفولة لتلافي المشكلات مستقبلاً

يوصي الدكتور/إيهاب الخطيب/الاختصاصي بالأمراض العينية بضرورة إجراء الفحص الدوري للعين خلال مرحلة الطفولة وما بعدها لأنه من خلال هذا الفحص يتم...

الإدمان على التلفاز
نصائح طبيعية لـمناعة قوية

طفولة

رياضة - تعرف على أنواع السباحة

السباحة هي حركة الكائنات الحية التي تكون في الماء من غير المشي في القاع اثناء السباحة , و السباحة تعتبر من الحركات النشطة التي ً تمارس في شكل...

هل تعرف ماهو التركيب الضوئي ؟
ما هي وسائل الاتصال القديمة؟

ثقافة

عشاء الأغبياء ... مشروع عرض أم مشروع بروفة ؟!

قدمت فرقة اتحاد الطلبة (فرع حماة) مسرحية ( عشاء الأغبياء) عن نص للكاتب فرنسيس فيبر إعداد و إخراج  عامر شكري ، ولأنني أعرف الإمكانيات التي يحملها...

في الدّار الكبيرة
الدفتر العتيق

أدب الشباب

راية المجد

هذي ألوانك ياعلمي
                               قد عانق أبيضها الأحمر
والأسود رمز عطاءاتٍ
الجميع يبكي..
حزن آخر

رياضة

من الطليعــة إلى السلمانية العراقــي

وافقت إدارة نادي الطليعة على طلب مهاجم فريقها الأول للعب بشكل مؤقت مع نادي السليمانية العراقي ولمدة شهر تقريباً وتحديداً لأربع مباريات، على أن...

منتخبنا العسكري يهزم نظيره الكندي في بطولة العالم العسكرية
ختام دورة الحكام المركزية للجودو

منوعات

فيسبوك لربح المال أيضاً وليس للتسلية فقط

 سيبدأ فيسبوك في عرض الإعلانات ضمن الفيديوهات المنشورة على الموقع وبالتالي فتح باب جديد لإيرادات عملاق المواقع الاجتماعية....

ظهور نادر للدب البني السوري المنقرض في قضاء بعلبك في لبنان
فوائد بذور اليقطين