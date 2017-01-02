الصفحة الأولى

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تأمين أبنية مستقلة للمدارس التطبيقية واستكمال أخرى وتوفير المناهج التعليمية مطالب أعضاء مجلس فرع الطلائع بحماة

طالب أعضاء مجلس فرع منظمة طلائع البعث في حماة بتأمين بناء مستقل للمدرسة التطبيقية في مصياف وبناء غرفة مسبقة الصنع لتطبيقية كفربهم واستكمال العمل...

بمناسبة عيد الشجرة وبالتعاون بين مديريتي الزراعة والتربية بحضور الحزوري المحافظة تحتفل بغرس أشجار حراجية في كفربهم
بالتعاون مع فرع الشبيبة بالرقة تربية حماة تكرم المتفوقين الأوائل من طلاب الرقة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

محليات

سلمية بلد النظافة

سلمية أم الثقافة والعلم والنظافة ، باتت اليوم شوارعها مملوءة بأكياس القمامة ، وما يزيد الطين بلّة وجود الكلاب...

منذ أكثر من أسبوع قرية العالمية بلا كهرباء
خطة لأتمتة الديوان المركزي في جامعة حماة

تحقيقات

كالعيس في الصحراء أم كالموت وعصة القبر؟ ...مهجرو الريف الشمالي بدون كهرباء لأسبوع كامل ...والماء تتدفق سيلاً في الشارع !!

لا أعرف أي وصف أكثر دقة لحالة مهجري الريف الشمالي القاطنين في ضاحية تشرين ....
تكاليف السفر باهظة والأجور زادت أضعافاً مضاعفة ...والتواصل بات من الماضي
سلمية غارقة في الظلام ليلاً والحل بمصابيح تعمل على الطاقة الشمسية للتخفيف من تبعات التقنين الكهربائي رئيس مجلس المدينة : تم تركيب 120 جهاز إنارة بجودة ممتازة تقديم مؤسسة الآغا خان

مجتمع

الإنجاب المبكر بين الرفض والقبول

يحتاج الأبوان إلى الخبرة في التعامل مع الأطفال , لكن في بعض الأحيان يحول صغر سن الوالدين دون القدرة على تربيته ورعاية الأطفال بالشكل الأمثل ,...

عندما تبوح المرأة بماضيها قد تصل إلى الطلاق
اللبن الزبادي

طفولة

صباح الخير: كل عام وأنتم بخير

أصدقائي الأطفال :
أنواع الورد
تعرف على: حشرة البق

ثقافة

فرقة أدونيا وعرضها المبتكر ( اختلاج )

شاهدنا في العرض الرابع لمهرجان حماة المسرحي مسرحية (( اختلاج )) قدمتها فرقة (( أدونيا )) التقينا بعد العرض...

خوان انطونيو بارديم ... مخرج مشاكس
ابن العسكري الذي خدم في جيش الإنقاذ

أدب الشباب

راية المجد

هذي ألوانك ياعلمي
                               قد عانق أبيضها الأحمر
والأسود رمز عطاءاتٍ
الجميع يبكي..
حزن آخر

رياضة

فرسان سورية يتميزون في الدوري الإماراتي لقفز الحواجز

حقق فرسان سورية نتائج جيدة في المرحلة العاشرة من الدوري الإماراتي لقفز الحواجز التي اختتمت بنادي العين في أبو ظبي بعد يومين من المنافسة...

درويش مدربا لمنتخب سورية للرجال بكرة السلة
تتويج منتظر لنادي السيارات

منوعات

معرض للخط العربي في دار الأسد للثقافة بحماة

الخط العربي أحد الفنون التشكيلية العربية التي تميز هويتنا الثقافية والحضارية وتظل لغة الضاد هي اللغة السامية في مختلف الحضارات.
شجرة عيد الميلاد
مغارة الميلاد