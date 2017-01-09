الصفحة الأولى

الموت غيَّب الفنان السوري الكبير رفيق سبيعي عن عمر ناهز السادسة والثمانين في منزله بدمشق ولد رفيق سبيعي في حي البزورية بدمشق في سورية، وهو من الفنانين المخضرمين، تعرف على الحركة الفنية في مسارح دمشق ونواديها، ممثلاً ومطرباً ومنولوجست...