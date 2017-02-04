الصفحة الأولى
|
في حديث خاص للفداء الشفيع : مؤتمرات الشعب محطات لتقييم أداء المؤسسات الحزبية ركزت على مكافحة الفساد ودعم الوحدة الوطنية وتحسين المعيشة
قال الرفيق الدكتور عبد الناصر الشفيع عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين القطري في حديث خاص لـ (الفداء) إن مؤتمرات...
محليات
|
رئة المدينة ومتنفسها بحاجة إلى نظافة
تعد الحدائق العامة متنفساً حقيقياً لكل مواطن يخرج اليها في ساعات الفراغ المنزلية لكن مايحصل في بعض حدائقنا العامة أن أكواما من القمامة تجدها قد...
تحقيقات
|
أجبان وألبان مغشوشة بسعر زهيد يتهافت الفقراء لشرائها غير آبهين بالنتائج
تتميز مائدة المواطنين صباحاً ومساء بالجبنة واللبنة والزيتون والمكدوس حتى سميت بـ "حواضر المنزل " فكانت موجودة في كل بيت ويكاد لايخلو منها أي منزل...
مجتمع
|
عادات من ريفنا النقطة ابتداع اجتماعي للتكافل
يتميز ريفنا السوري بشكل عام، والريف الجبلي بشكل خاص بعادات ابتدعها الناس فيها لتميزه وتميز أهله بطابعها، فصارت نوعاً من العادات والتقاليد التي...
طفولة
|
مسابقة " أغنية الماء
بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب ومنظمة طلائع البعث، تشارك وحدة تطبيقية مصياف في مسابقة "أغنية الماء"، حيث تقدمت الوحدة بعشرة قصص شاركت من خلالها...
ثقافة
|
الشعر والقيم عند الشاعر عبد الوهاب الشيخ خليل المعركة وقيمة الثأر
لا صوت يعلو على صوت المعركة في وجدان الشاعر عبد الوهاب الشيخ خليل ، إنها معركة ، أكبر من شجار ، وأصغر من حرب ، إنها من سلالة المشاجرة...
أدب الشباب
|
راية المجد
هذي ألوانك ياعلمي
رياضة
|
إجراءات نواعيرية لضمان مستوى أفضل
باعتبار أن التراجع في نتائج فريق رجال كرة النواعير وصل إلى الحد غير المرغوب من قبل جمهور الفريق وإدارة النادي النواعيري وحتى القائمين على الفريق...
منوعات
|
ختام أنشطة الأطفال في دار الأسد للثقافة
أقامت دار الأسد للثقافة بحماة أنشطة وفعاليات مختلفة لأطفال الغد والأمل المشرق خلال العطلة الانتصافية من أجل إدخال الفرح والسرور والمتعة والفائدة...