الصفحة الأولى

حماة

اليوم

شروق الشمس

غروب الشمس

23:00-05:00

Clear sky

0 °C

Feels like -2 °C

غداً

شروق الشمس

غروب الشمس

11:00-17:00

Clear sky

8 °C

Feels like 6 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK