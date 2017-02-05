الصفحة الأولى
|
عمال كهرباء حماة ... دعم الشركات بالآليات الهندسية اللازمة وتأمين الوقود اللازم وتشميل العاملين بتعويض المخاطر
طغت المداخلات والطروحات الفنية على النقابية في مؤتمر نقابة عمال الكهرباء بحماة التي ركزت على الواقع الكهربائي في محافظة حماة وزيادة مخصصات...
محليات
|
مجهر الرقابة : لاتخجلوا
حتى هذه اللحظة – أي لحظة شرارة الفكرة والإمساك بالقلم – لم يبادر إلا القلة القليلة من مديري الدوائر لحضور المؤتمر العمالي للنقابة التي يقع المعمل...
تحقيقات
|
ظاهرة التسول ... هل هي من ضغط الحاجة أم وسيلة للكسب المريح والسريع
التسول ظاهرة اجتماعية خطيرة يعاني منها الفرد والمجتمع على السواء وتعكس العديد من السلبيات على أي مكان يوجد فيها .
مجتمع
|
تعددت الأسباب والنتيجة واحدة عزوف الشباب عن الزواج والأزمة فاقمت الأمر
لم يعد عزوف الشباب أمراً متعلقاً بفرض المهور والمغالاة فيها , ولا بتقييد العريس بشروط تفوق قدرته أو تكون تعجيزية بالنسبة له , وإنما تبدلت الأحوال...
طفولة
|
مسابقة " أغنية الماء
بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب ومنظمة طلائع البعث، تشارك وحدة تطبيقية مصياف في مسابقة "أغنية الماء"، حيث تقدمت الوحدة بعشرة قصص شاركت من خلالها...
ثقافة
|
غَيْمَة وَأُغْنِية .. هَدِيَّةُ أُمَيْمَة إبْراهِيم إلى قُرّائِها الصّغَار
أدب الشباب
|
راية المجد
هذي ألوانك ياعلمي
رياضة
|
رئيس فرع الاتحاد الرياضي العام في حماة يتحدث للفداء الرياضي : حول خطة عام 2017...
انطلاقاً من مفهوم العمل الناجح الذي يستند لعمل تنظيمي سليم يتابع الاتحاد الرياضي العام في حماة وبدقة استصدار الكتب والقرارات إضافة لمتابعة دراسة...
منوعات
|
كاميليا بطرس قامة فنية عالية وسيدة المسرح في حماة
هي من بيت فني وثقافي عريق ، تشرَّبت الفن منذ نعومة أظفارها كما يقال ، وعشقته وعشقها ، ومنحته عمرها وحياتها وكل ما تملك من إمكانات وطاقات...