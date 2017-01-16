الصفحة الأولى

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أمين الفرع والمحافظ يطلعان على سير الامتحانات النصفية الحزوري يتفقد الواقع الخدمي في حيي العليليات والصابونية

تفقد الرفيقان أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي مصطفى سكري  والدكتور محمد الحزوري محافظ حماة صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول ...

المحافظ يبحث مع لجنة الصليب الأحمر تكامل الجهود الحكومية والدولية في دعم الاحتياجات الأساسية للأهالي
21 الجاري انطلاق مؤتمرات الشعب الحزبية السنوية

محليات

استثنائياً حصة مدينة مصياف من الغاز 100 % هذا الشهر

أكد السيد ابراهيم سليمان مدير وحدة مصياف لتعبئة الغاز زبادة حصة مدينة مصياف لتصل إلى 100% بالمئة استثنائياً هذا...

اجتماع لجنة الإعداد والثقافة والإعلام في شعبة سلمية للحزب
لأول مرة ..هلال حماة يحدث عيادة لمرضى اللاشمانيا

تحقيقات

رغم متابعة العمل ميدانياً في مخبز آذار 100 رغيف يحترق كل انقطاع كهرباء .. وقطعة بحجم اليد تنقذ الموقف !!

ينتج مخبز آذار الآلي في مدينة حماة (الجب ) 38 طناً من الخبز يومياً يخصص 15 طناً منها لقوات الجيش العربي السوري...

بعد أن ألغيت عطلة الامتحان هل تتقيد مدارسنا بالقرار أم أن التسيب لما يزل قائماً؟
السائقون العاملون على الخطوط الخارجية يطلقون صرخات استغاثة للجنة المحروقات في المحافظة فهل من مجيب؟؟!!

مجتمع

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة عزوف الشباب عن الزواج والأزمة فاقمت الأمر

لم يعد عزوف الشباب أمراً متعلقاً بفرض المهور والمغالاة فيها , ولا بتقييد العريس بشروط تفوق قدرته أو تكون تعجيزية...

نصائح للطلاب قبل وأثناء الامتحان
المكتبات

طفولة

صباح الخير: سنة سعيدة وامتحانات موفقة

أصدقائي الأطفال :
قصة وعبرة : الرسام العجوز
قصة مثل: رب رمية من غير رامٍ

ثقافة

وبعدين ... ؟ ..؟..؟

الفساد سمة عالمية ، وليس حكراً على بلد محدد ، ولهذا نرى أن معالجة الفساد مسرحياً أخذت بعداً عالمياً ، فكثيرة هي...

الناقةُ الأولى مَنْ كان حاديها
إصدارات : الحقيقة .. أريد أن أرى الشمس

أدب الشباب

راية المجد

هذي ألوانك ياعلمي
                               قد عانق أبيضها الأحمر
والأسود رمز عطاءاتٍ
الجميع يبكي..
حزن آخر

رياضة

الشامي ومصطفى لن يتركا الطليعة

قرر نجما فريق الطليعة بكرة القدم عبد الله الشامي وخالد المصطفى الاستمرار مع فريقهما خلال الموسم الحالي ورفضا العرض المقدم لهما من أحد الأندية...

بصمة فرسان سورية في اختتام بطولة الشراع الدولية
اليوم يعود فيدرر للبطولات الكبرى

منوعات

حتى الطيور في بلادنا..

 حتى الطيور في بلادنا تبشرنا بالخير والعطاء والأمل والفرح، وبأنَّ طيرانها له دلائل..
لماذا تتكون مسارات القطارات من حجر وحصى
معلومة عالماشي .. الأعشاب: