الصفحة الأولى

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المحافظ يتفقد سير العمل الخدمي في حيي الضاهرية والقصور ومجلس المدينة
شملت الجولة التفقدية لمحافظ حماة الدكتور محمد الحزوري التي قام بها أمس إلى حي الضاهرية الفرن ومدرسة الضاهرية ومحدثة الضاهرية والمركز الصحي.
محليات
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إنتاج شركة زيوت حماة خلال العام الماضي
أكد المهندس عبد المجيد قرفة مدير شركة زيوت حماة لإنتاج الزيوت النباتية أن الخطة الإنتاجية لعام 2016 كانت( 000ر30طن )، ولم يصلهم منها سوى 7000طن...
تحقيقات
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الكلاب الضالة على شكل قطعان تشوه ليل سلمية بسمفونية الرعب والخوف .. فمن يحمي المواطن من خطر الكلاب المسعورة بعد أن أحكمت سيطرتها على الأحياء وأخافت الأطفال وتقاعست البلدية عن مكافحتها ؟!
تشكل الكلاب الشاردة في الأحياء السكنية في مدينة سلمية وخاصة المصابة بمرض السعار (الكلب) وغيرها من أمراض هاجساً وتخوفاً دائماً بالنسبة للأهالي ،...
مجتمع
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طبيب اختصاصي يبين أهمية الفحص الدوري للعين خلال مرحلة الطفولة لتلافي المشكلات مستقبلاً
يوصي الدكتور/إيهاب الخطيب/الاختصاصي بالأمراض العينية بضرورة إجراء الفحص الدوري للعين خلال مرحلة الطفولة وما بعدها لأنه من خلال هذا الفحص يتم...
طفولة
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رياضة - تعرف على أنواع السباحة
السباحة هي حركة الكائنات الحية التي تكون في الماء من غير المشي في القاع اثناء السباحة , و السباحة تعتبر من الحركات النشطة التي ً تمارس في شكل...
ثقافة
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عشاء الأغبياء ... مشروع عرض أم مشروع بروفة ؟!
قدمت فرقة اتحاد الطلبة (فرع حماة) مسرحية ( عشاء الأغبياء) عن نص للكاتب فرنسيس فيبر إعداد و إخراج عامر شكري ، ولأنني أعرف الإمكانيات التي يحملها...
أدب الشباب
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راية المجد
هذي ألوانك ياعلمي
رياضة
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من الطليعــة إلى السلمانية العراقــي
وافقت إدارة نادي الطليعة على طلب مهاجم فريقها الأول للعب بشكل مؤقت مع نادي السليمانية العراقي ولمدة شهر تقريباً وتحديداً لأربع مباريات، على أن...
منوعات
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فيسبوك لربح المال أيضاً وليس للتسلية فقط
سيبدأ فيسبوك في عرض الإعلانات ضمن الفيديوهات المنشورة على الموقع وبالتالي فتح باب جديد لإيرادات عملاق المواقع الاجتماعية....