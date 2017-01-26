الصفحة الأولى

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حملة نظافة تطوعية لرابطة محردة الشبيبية في مدرسة شيزر

نفذت رابطة محردة الشبيبية حملة نظافة تطوعية في مدرسة شيزر الشرقية بمشاركة 50شاباً وشابة تضمنت القيام بأعمال نظافة للصفوف والباحة والحديقة المحيطة...

إغلاق أربعة معامل للبنة في حي المزارب تخالف المواصفات
حلج حوالى 900 طن من الأقطان المحبوبة في محلج الفداء

محليات

شارع جميل وخطر ..

كل شيء حوله جميل ونظيف إلا هو إنه المدخل الواقع بجوار جريدة الفداء مقابل العيادات الشاملة حيث تحول هذا المدخل إلى طريق موحل تغمره المياه...

572 خطاً هاتفياً جديداً و568 بوابة في مصياف
معلم على الصدمات /3/صدمات

تحقيقات

كيلا تصبح كفر الطين..أهالي كفر الطون يطلبون حل مشكلاتهم!!

يعاني أهالي كفر الطون من مشكلات كثيرة وأهمها المحروقات والأسعار الزائدة التي يتقاضاها أصحاب المراكز الموكل إليهم إيصال هذه المواد إلى كل مستحقيها...

هل تكفي الرقابة الحالية على المواد الغذائية والاستهلاكية المخالفة ... في ظل الوفرة وتفاوت الأسعار ؟
الدروس الخصوصية بعد أن أصبحت تجارة من المسؤول عن مراقبتها وضبطها؟

مجتمع

جمعية أصدقاء المغتربين في محردة بالتعاون مع اليونيسيف تنفذان مشروع ( أمل جديد) للدعم النفسي والاجتماعي للطفل

بهدف إخراج الأطفال من ظروف الأزمة التي امتدت آثارها إلى كل بيت سوري  تنفذ جمعية أصدقاء المغتربين بمحردة بالتعاون مع اليونيسيف  مشروعاً للدعم...

صحة الفم تؤثر وتتأثر بصحة الجسم
حرف شعبية صناعة السلال تراث ومظهر جميل

طفولة

رياضة - تعرف على أنواع السباحة

السباحة هي حركة الكائنات الحية التي تكون في الماء من غير المشي في القاع اثناء السباحة , و السباحة تعتبر من الحركات النشطة التي ً تمارس في شكل...

هل تعرف ماهو التركيب الضوئي ؟
ما هي وسائل الاتصال القديمة؟

ثقافة

مكوّنات الذاكرة الاجتماعيّة عند وجيه الباروديّ الموقف من المدينة

لا يعدو الموقف من المدينة، عند وجيه، موقفًا من واقع ذي علاقات متواشجة؛ لذلك نجده لا يعبّر عن حنين أو تحوّل إلى الريف أو القرية، كما ظهر في أكثر...

عشاء الأغبياء ... مشروع عرض أم مشروع بروفة ؟!
إصدارات مدن بطعم البارود

أدب الشباب

راية المجد

هذي ألوانك ياعلمي
                               قد عانق أبيضها الأحمر
والأسود رمز عطاءاتٍ
الجميع يبكي..
حزن آخر

رياضة

ناشئو الطليعة يكثفون تدريباتهم استعداداً للقاء الوثبة في دوري كرة السلة

كثف ناشئو الطليعة بكرة السلة تدريباتهم في الصالة الرياضية بحماة
استعداداً للمشاركة في مرحلة الإياب من منافسات المجموعة الوسطى من
كرة السلة في سلمية تحتاج لاهتمام أكبر
إعصار حماة بطلاً لدوري الأحياء الشعبية بكرة القدم

منوعات

الطبيب والشاعر وجيه البارودي

الطبيب والشاعر والإنسان الحكيم.. هو شاهد على القرن العشرين من أوله إلى آخره.. من مواليد مدينة حماة ..
الناعورة تعشق الماء وتجد فيه الحياة وأجمل ماقيل في وصفها
سوق الطويل