الصفحة الأولى

الشعر والقيم عند الشاعر عبد الوهاب الشيخ خليل المعركة وقيمة الثأر لا صوت يعلو على صوت المعركة في وجدان الشاعر عبد الوهاب الشيخ خليل ، إنها معركة ، أكبر من شجار ، وأصغر من حرب ، إنها من سلالة المشاجرة...