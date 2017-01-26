الصفحة الأولى

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حملة نظافة تطوعية لرابطة محردة الشبيبية في مدرسة شيزر
نفذت رابطة محردة الشبيبية حملة نظافة تطوعية في مدرسة شيزر الشرقية بمشاركة 50شاباً وشابة تضمنت القيام بأعمال نظافة للصفوف والباحة والحديقة المحيطة...
محليات
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شارع جميل وخطر ..
كل شيء حوله جميل ونظيف إلا هو إنه المدخل الواقع بجوار جريدة الفداء مقابل العيادات الشاملة حيث تحول هذا المدخل إلى طريق موحل تغمره المياه...
تحقيقات
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كيلا تصبح كفر الطين..أهالي كفر الطون يطلبون حل مشكلاتهم!!
يعاني أهالي كفر الطون من مشكلات كثيرة وأهمها المحروقات والأسعار الزائدة التي يتقاضاها أصحاب المراكز الموكل إليهم إيصال هذه المواد إلى كل مستحقيها...
مجتمع
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جمعية أصدقاء المغتربين في محردة بالتعاون مع اليونيسيف تنفذان مشروع ( أمل جديد) للدعم النفسي والاجتماعي للطفل
بهدف إخراج الأطفال من ظروف الأزمة التي امتدت آثارها إلى كل بيت سوري تنفذ جمعية أصدقاء المغتربين بمحردة بالتعاون مع اليونيسيف مشروعاً للدعم...
طفولة
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رياضة - تعرف على أنواع السباحة
السباحة هي حركة الكائنات الحية التي تكون في الماء من غير المشي في القاع اثناء السباحة , و السباحة تعتبر من الحركات النشطة التي ً تمارس في شكل...
ثقافة
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مكوّنات الذاكرة الاجتماعيّة عند وجيه الباروديّ الموقف من المدينة
لا يعدو الموقف من المدينة، عند وجيه، موقفًا من واقع ذي علاقات متواشجة؛ لذلك نجده لا يعبّر عن حنين أو تحوّل إلى الريف أو القرية، كما ظهر في أكثر...
أدب الشباب
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راية المجد
هذي ألوانك ياعلمي
رياضة
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ناشئو الطليعة يكثفون تدريباتهم استعداداً للقاء الوثبة في دوري كرة السلة
كثف ناشئو الطليعة بكرة السلة تدريباتهم في الصالة الرياضية بحماة
منوعات
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الطبيب والشاعر وجيه البارودي
الطبيب والشاعر والإنسان الحكيم.. هو شاهد على القرن العشرين من أوله إلى آخره.. من مواليد مدينة حماة ..