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الصفحة الأولى

استقبل شمخاني ووفداً برلمانياً فرنسياً..الرئيس الأسد لوفد فرنسي : سياسة باريس الحالية منفصلة عن واقع الحرب في سورية وساعدت على تأجيج الأوضاع عبر دعمها التنظيمات الإرهابية

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد صباح أمس وفداً فرنسياً يضم عدداً من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية ومجموعة من المثقفين برئاسة تييري مارياني عضو...

المحافظ يتفقد العملية التعليمية في مدارس معردس وسير العمل في مجمع الأسد الطبي..الطلاب : مصرون على نهل المعارف واستمرار العملية التعليمية رغم محاولات الإرهابيين الفاشلة في إيقاف عجلة الحياة
يؤمن لهم معايير إقامة لائقة نقل 60 عائلة نازحة في مدينة حماة إلى برج البارودية السكني

محليات

قرارات مجحفة بحق السائقين والركاب

معاناة وهموم باتت ترهق المواطن قبل السائقين الذين يعملون على طريق حماة- سلمية
مهرجان فني وفلكلوري في حي العائدين بحماة
مساعدة أسر الشهداء في شعبة سلمية للحزب

تحقيقات

مشكلة نقل أكشاك السوق الشعبي بسلمية أسبابها ونتائجها !!

شكاوى كثيرة وصلتنا .. تتضمن احتجاجات أصحاب أكشاك السوق الشعبي ، جانب المركز الإشرافي بمدينة سلمية على نقلهم إلى الحي الشرقي .
المحاصيل الشتوية المزروعة ضمن مجال مديرية زراعة حماة تحت المستوى المطلوب .. والأسباب كثيرة!!
/450/ مليون ل.س لتأمين المواد الأولية وإعادة تأهيل معمل الأدوات الصحية في شركة بورسلان حماة

مجتمع

الامتحانات النصفية تعلن الاستنفار في بيوت الطلاب

الامتحانات النصفية تلوح في الأفق ...
" الطعام السيء "
الزواج السليم محاضرة للدكتورة منى النقشبندي في مركز التنمية المجتمعي بحماة

طفولة

ثوب عيد رأس السنة

اسمي سوريا وعمري ( 9 ) سنوات في الصف الرابع . . .
رياضة: البيسبول
من اول من صنع الدروع؟

ثقافة

معمر السعدي نقيب فناني حماة ...مهرجان حماة المسرحي يتألق من جديد

بعد شوق وانتظار عاد مهرجان حماة المسرحي إلى جمهوره وعشاقه وانطلق في دورته الـ 23 ..سطعت الأضواء في المسرح .....

ممالك عابرة ..
الاستيلاء عرض رائع لفرقة السويداء المسرحية

أدب الشباب

راية المجد

هذي ألوانك ياعلمي
                               قد عانق أبيضها الأحمر
والأسود رمز عطاءاتٍ
الجميع يبكي..
حزن آخر

رياضة

سلمية يعتزم الصعود للأولى

يدخل فريق كرة نادي سلمية دوري الدرجة الثانية بطموحات كبيرة للتأهل إلى الدرجة الأولى ويكثف الفريق تدريباته بقيادة مدربه محمود محفوض استعداداً لهذا...

معسكرات و استحقاقات هامة لأثقالنا
عبدو نموذج عربي رياضي رائع

منوعات

الموت غيَّب الفنان السوري الكبير رفيق سبيعي عن عمر ناهز السادسة والثمانين في منزله بدمشق

 ولد رفيق سبيعي في حي البزورية بدمشق في سورية، وهو من الفنانين المخضرمين، تعرف على الحركة الفنية في مسارح دمشق ونواديها، ممثلاً ومطرباً ومنولوجست...

رئيس شركة يابانية كبرى يستقيل بعد انتحار موظفة لديه بسبب ساعات العمل الإضافي
نجوى كرم في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بسبب هذا الميكروفون