الصفحة الأولى

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أمين الفرع والمحافظ يطلعان على سير الامتحانات النصفية الحزوري يتفقد الواقع الخدمي في حيي العليليات والصابونية
تفقد الرفيقان أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي مصطفى سكري والدكتور محمد الحزوري محافظ حماة صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول ...
محليات
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استثنائياً حصة مدينة مصياف من الغاز 100 % هذا الشهر
أكد السيد ابراهيم سليمان مدير وحدة مصياف لتعبئة الغاز زبادة حصة مدينة مصياف لتصل إلى 100% بالمئة استثنائياً هذا...
تحقيقات
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رغم متابعة العمل ميدانياً في مخبز آذار 100 رغيف يحترق كل انقطاع كهرباء .. وقطعة بحجم اليد تنقذ الموقف !!
ينتج مخبز آذار الآلي في مدينة حماة (الجب ) 38 طناً من الخبز يومياً يخصص 15 طناً منها لقوات الجيش العربي السوري...
مجتمع
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تعددت الأسباب والنتيجة واحدة عزوف الشباب عن الزواج والأزمة فاقمت الأمر
لم يعد عزوف الشباب أمراً متعلقاً بفرض المهور والمغالاة فيها , ولا بتقييد العريس بشروط تفوق قدرته أو تكون تعجيزية...
طفولة
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صباح الخير: سنة سعيدة وامتحانات موفقة
أصدقائي الأطفال :
ثقافة
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وبعدين ... ؟ ..؟..؟
الفساد سمة عالمية ، وليس حكراً على بلد محدد ، ولهذا نرى أن معالجة الفساد مسرحياً أخذت بعداً عالمياً ، فكثيرة هي...
أدب الشباب
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راية المجد
هذي ألوانك ياعلمي
رياضة
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الشامي ومصطفى لن يتركا الطليعة
قرر نجما فريق الطليعة بكرة القدم عبد الله الشامي وخالد المصطفى الاستمرار مع فريقهما خلال الموسم الحالي ورفضا العرض المقدم لهما من أحد الأندية...
منوعات
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حتى الطيور في بلادنا..
حتى الطيور في بلادنا تبشرنا بالخير والعطاء والأمل والفرح، وبأنَّ طيرانها له دلائل..