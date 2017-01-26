الصفحة الأولى

مكوّنات الذاكرة الاجتماعيّة عند وجيه الباروديّ الموقف من المدينة لا يعدو الموقف من المدينة، عند وجيه، موقفًا من واقع ذي علاقات متواشجة؛ لذلك نجده لا يعبّر عن حنين أو تحوّل إلى الريف أو القرية، كما ظهر في أكثر...