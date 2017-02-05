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الصفحة الأولى

عمال كهرباء حماة ... دعم الشركات بالآليات الهندسية اللازمة وتأمين الوقود اللازم وتشميل العاملين بتعويض المخاطر

طغت المداخلات والطروحات الفنية على النقابية في مؤتمر نقابة عمال الكهرباء بحماة التي ركزت على الواقع الكهربائي في محافظة حماة وزيادة مخصصات...

الجمعة والسبت يوما عمل طوعيان أسبوعياً الحزوري: جميع الجهات معنية بتجسيد الواقع الخدمي
المحافظ يخصص يوماً للقاء المواطنين وإعادة توزيع المهام على أعضاء المكتب التنفيذي

محليات

مجهر الرقابة : لاتخجلوا

حتى هذه اللحظة – أي لحظة شرارة الفكرة والإمساك بالقلم – لم يبادر إلا القلة القليلة من مديري الدوائر لحضور المؤتمر العمالي للنقابة التي يقع المعمل...

جولة على أسواق مصياف أسواق الخضار والفواكه هذا الأسبوع في مصياف
جسر الحكر آيل للسقوط

تحقيقات

ظاهرة التسول ... هل هي من ضغط الحاجة أم وسيلة للكسب المريح والسريع

التسول ظاهرة اجتماعية خطيرة يعاني منها الفرد والمجتمع على السواء وتعكس العديد من السلبيات على أي مكان يوجد فيها .
الأحياء المرتفعة في حماة تعاني من نقص في المياه صيفاً
معاناة المواطنين في ريف مصياف مستمرة من سوء توزيع المازوت وردود المعنيين ضاعت بين حانا ومانا!!

مجتمع

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة عزوف الشباب عن الزواج والأزمة فاقمت الأمر

لم يعد عزوف الشباب أمراً متعلقاً بفرض المهور والمغالاة فيها , ولا بتقييد العريس بشروط تفوق قدرته أو تكون تعجيزية بالنسبة له , وإنما تبدلت الأحوال...

ذكريات من ذهب
مرض النكاف يتطلب علاجاً سريعاً للتقليل من مضاعفاته وآثاره الجانبية

طفولة

مسابقة " أغنية الماء

بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب ومنظمة طلائع البعث، تشارك وحدة تطبيقية مصياف في مسابقة "أغنية الماء"، حيث تقدمت الوحدة بعشرة قصص شاركت من خلالها...

احذر من الملح الزائد = ترقق العظام
حيوانات قاتلة الضفادع السامة

ثقافة

غَيْمَة وَأُغْنِية .. هَدِيَّةُ أُمَيْمَة إبْراهِيم إلى قُرّائِها الصّغَار
  • أول رسالة وصلتني من طرف الأديبة أميمة إبراهيم ، كانت مكتوبة بخط يدها الأنيق ، وقد سحرني في البداية روعة خطّها ، وانسجام حروفه ، وانسيابه...
رسائل بالحبر الأبيض تغريد بنغمة الفليفلة
البعد القيمي في شعر الأطفال (كلُّنا نحب الأناشيد ) للشاعر عبدالغني حداد نموذجاً

أدب الشباب

راية المجد

هذي ألوانك ياعلمي
                               قد عانق أبيضها الأحمر
والأسود رمز عطاءاتٍ
الجميع يبكي..
حزن آخر

رياضة

رئيس فرع الاتحاد الرياضي العام في حماة يتحدث للفداء الرياضي : حول خطة عام 2017...

انطلاقاً من مفهوم العمل الناجح الذي يستند لعمل تنظيمي سليم يتابع الاتحاد الرياضي العام في حماة وبدقة استصدار الكتب والقرارات إضافة لمتابعة دراسة...

تخريج الدورة الأولى من رياضة النسور المقاتلة في حماة
الطليعة يلاقي حطين المتصدر والنواعير يلاقي الفتوة

منوعات

كاميليا بطرس قامة فنية عالية وسيدة المسرح في حماة

     هي من بيت فني وثقافي عريق ، تشرَّبت الفن منذ نعومة أظفارها كما يقال ، وعشقته وعشقها ، ومنحته عمرها وحياتها وكل ما تملك  من إمكانات وطاقات...

طرق رائعة وجميلة تجعلك محبوباً من الآخرين
توقيف هيفاء في مطار القاهرة لماذا وكيف ؟