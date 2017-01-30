الصفحة الأولى
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عمال الغزل والنسيج : إحداث مصرفاً ومشفى عمالياً وتأمين القطن لعمل محالج محردة وسلمية والعاصي
واصلت النقابات العمالية عقد مؤتمراتها السنوية ففي المؤتمر السنوي لنقابة عمال الغزل والنسيج تركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة تثبيت العمال المؤقتين...
محليات
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أين سينتهي المطاف بمواقف خدمة السرافيس في منطقة مصياف ؟
بين الفينة والأخرى تطالعنا الجهات المعنية بمصياف بنقل تجمع سرافيس
تحقيقات
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انخفاض حالات الزواج وارتفاع حالات الطلاق في المحافظة العام الماضي مقارنة مع العام 2015
السلوم : أنجزنا /26240/ بطاقة عائلية و/60457/ بطاقة شخصية خلال العام الماضي .
مجتمع
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التلوث الضوضائي يؤثر في صحة الإنسان وسلامة الحيوان كيف نقي أنفسنا منه ونخفف من حدته؟
رغم أن الصوت هو أمر حيوي وضروري في حياتنا ... إلاّ أن الضجيج وتزاحم الأصوات المختلفة ليس كذلك ..
طفولة
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رياضة - تعرف على أنواع السباحة
السباحة هي حركة الكائنات الحية التي تكون في الماء من غير المشي في القاع اثناء السباحة , و السباحة تعتبر من الحركات النشطة التي ً تمارس في شكل...
ثقافة
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علم الجمال.... قراءة في المصطلح
عرفت الفلسفة بأنها أمّ العلوم، فقد تناسلت منها علوم الرياضيات والفلك والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والفيزيولوجيا... الخ.
أدب الشباب
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راية المجد
هذي ألوانك ياعلمي
رياضة
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الحائك الدبيك : أنا أول من ابتكر العباءة النسائية الحريرية
أكد الحرفي محسن دبيك أن صناعة النسيج اليدوي تشمل صناعة البرانص والمناشف العرائسية والشراشف الحريرية ولدينا نوعان من المناشف الحريرية لحمامات...
منوعات
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" أفران أيام زمان "
قبل أن تدخل الأفران بيوتنا كانت العائلات تأخذ كل ما تحتاجه إلى الفرّان , ففي كل حي كان هناك فرّان أو أكثر ووقوده الحطب والقش , فإذا أردت أن تخبز...