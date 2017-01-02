الصفحة الأولى

الإنجاب المبكر بين الرفض والقبول يحتاج الأبوان إلى الخبرة في التعامل مع الأطفال , لكن في بعض الأحيان يحول صغر سن الوالدين دون القدرة على تربيته ورعاية الأطفال بالشكل الأمثل ,...