الصفحة الأولى

" أفران أيام زمان " قبل أن تدخل الأفران بيوتنا كانت العائلات تأخذ كل ما تحتاجه إلى الفرّان , ففي كل حي كان هناك فرّان أو أكثر ووقوده الحطب والقش , فإذا أردت أن تخبز...