الصفحة الأولى
|
تأمين أبنية مستقلة للمدارس التطبيقية واستكمال أخرى وتوفير المناهج التعليمية مطالب أعضاء مجلس فرع الطلائع بحماة
طالب أعضاء مجلس فرع منظمة طلائع البعث في حماة بتأمين بناء مستقل للمدرسة التطبيقية في مصياف وبناء غرفة مسبقة الصنع لتطبيقية كفربهم واستكمال العمل...
محليات
|
سلمية بلد النظافة
سلمية أم الثقافة والعلم والنظافة ، باتت اليوم شوارعها مملوءة بأكياس القمامة ، وما يزيد الطين بلّة وجود الكلاب...
تحقيقات
|
كالعيس في الصحراء أم كالموت وعصة القبر؟ ...مهجرو الريف الشمالي بدون كهرباء لأسبوع كامل ...والماء تتدفق سيلاً في الشارع !!
لا أعرف أي وصف أكثر دقة لحالة مهجري الريف الشمالي القاطنين في ضاحية تشرين ....
مجتمع
|
الإنجاب المبكر بين الرفض والقبول
يحتاج الأبوان إلى الخبرة في التعامل مع الأطفال , لكن في بعض الأحيان يحول صغر سن الوالدين دون القدرة على تربيته ورعاية الأطفال بالشكل الأمثل ,...
طفولة
|
صباح الخير: كل عام وأنتم بخير
أصدقائي الأطفال :
ثقافة
|
فرقة أدونيا وعرضها المبتكر ( اختلاج )
شاهدنا في العرض الرابع لمهرجان حماة المسرحي مسرحية (( اختلاج )) قدمتها فرقة (( أدونيا )) التقينا بعد العرض...
أدب الشباب
|
راية المجد
هذي ألوانك ياعلمي
رياضة
|
فرسان سورية يتميزون في الدوري الإماراتي لقفز الحواجز
حقق فرسان سورية نتائج جيدة في المرحلة العاشرة من الدوري الإماراتي لقفز الحواجز التي اختتمت بنادي العين في أبو ظبي بعد يومين من المنافسة...
منوعات
|
معرض للخط العربي في دار الأسد للثقافة بحماة
الخط العربي أحد الفنون التشكيلية العربية التي تميز هويتنا الثقافية والحضارية وتظل لغة الضاد هي اللغة السامية في مختلف الحضارات.