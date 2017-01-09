الصفحة الأولى
|
استقبل شمخاني ووفداً برلمانياً فرنسياً..الرئيس الأسد لوفد فرنسي : سياسة باريس الحالية منفصلة عن واقع الحرب في سورية وساعدت على تأجيج الأوضاع عبر دعمها التنظيمات الإرهابية
استقبل السيد الرئيس بشار الأسد صباح أمس وفداً فرنسياً يضم عدداً من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية ومجموعة من المثقفين برئاسة تييري مارياني عضو...
محليات
|
قرارات مجحفة بحق السائقين والركاب
معاناة وهموم باتت ترهق المواطن قبل السائقين الذين يعملون على طريق حماة- سلمية
تحقيقات
|
مشكلة نقل أكشاك السوق الشعبي بسلمية أسبابها ونتائجها !!
شكاوى كثيرة وصلتنا .. تتضمن احتجاجات أصحاب أكشاك السوق الشعبي ، جانب المركز الإشرافي بمدينة سلمية على نقلهم إلى الحي الشرقي .
مجتمع
|
الامتحانات النصفية تعلن الاستنفار في بيوت الطلاب
الامتحانات النصفية تلوح في الأفق ...
طفولة
|
ثوب عيد رأس السنة
اسمي سوريا وعمري ( 9 ) سنوات في الصف الرابع . . .
ثقافة
|
معمر السعدي نقيب فناني حماة ...مهرجان حماة المسرحي يتألق من جديد
بعد شوق وانتظار عاد مهرجان حماة المسرحي إلى جمهوره وعشاقه وانطلق في دورته الـ 23 ..سطعت الأضواء في المسرح .....
أدب الشباب
|
راية المجد
هذي ألوانك ياعلمي
رياضة
|
سلمية يعتزم الصعود للأولى
يدخل فريق كرة نادي سلمية دوري الدرجة الثانية بطموحات كبيرة للتأهل إلى الدرجة الأولى ويكثف الفريق تدريباته بقيادة مدربه محمود محفوض استعداداً لهذا...
منوعات
|
الموت غيَّب الفنان السوري الكبير رفيق سبيعي عن عمر ناهز السادسة والثمانين في منزله بدمشق
ولد رفيق سبيعي في حي البزورية بدمشق في سورية، وهو من الفنانين المخضرمين، تعرف على الحركة الفنية في مسارح دمشق ونواديها، ممثلاً ومطرباً ومنولوجست...